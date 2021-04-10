Трагедия на юге Красноярского края: рыбак провалился под лед и погиб

На юге Красноярского края рыбак провалился под лед и погиб Фото: Мария ЛЕНЦ

Трагедия произошла на юге Красноярского края, в Минусинске накануне, 9 апреля, сообщается в сводке КГКУ «Спасатель». На льду на Енисее рыбачили несколько человек. Внезапно лед под одним из них провалился, мужчину сразу же потянуло течением. Приятель бросился на помощь, пытался его спасти, но сам оказался в воде и едва не утонул. Очевидцы вызвали спасателей и те успели вовремя – вызволили из беды 59-летнего местного жителя. Его передали медикам. Получил переохлаждение, но главное – что жив.

Спасатели напоминают, что нужно прекратить экстремальные рыбалки и прогулки по водоемам. Это опасно, в результате теплой погоды лед подтаял, истончился и в любую минуту может сломаться, как это случилось в Минусинске. А у человека, оказавшегося в воде, может не выдержать сердце.

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