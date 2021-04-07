В Туве в Енисее ищут тело провалившего под лед мужчины Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Тувы в Енисее ищу тело мужчины, провалившегося под лед. По информации регионального управления МЧС трагедия произошла в минувшее воскресенье 4 апреля, днем, напротив стадиона «Пятилетие Советской Тувы».

28-летний мужчина решил перейти Енисей по льду, по протоптанной за зиму дорожке. Однако уже апрель, тепло, покрытие стало тонким и опасным. На берегу спасатели заранее установили предупреждающий знак. Но мужчина его проигнорировал. В результате лед под его ногами треснул, мужчина провалился в воду, выбраться не смог. Холодная вода, затем быстрое течение – видимо, его затянуло дальше, он погиб. Спасатели и полиция продолжают поиски, исследуют прибрежную зону и акваторию реки. Пока безуспешно.

Добавим, что в связи с теплой погодой и быстрым таянием льда на территории Тувы, Хакасии и Красноярского края одна за другой закрываются ледовые переправы. МЧС предупреждает жителей региона: не стоит рисковать жизнью и здоровьем.