Жительница Красноярска отдала 100 тысяч рублей лже-торговцу сахаром Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска отдала 100 тысяч рублей лже-торговцу сахаром. Случилось это несколько месяцев назад, еще до того ажиотажа, который происходит сейчас в магазинах вокруг этого продукта. Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество» уже завершено и направлено в Центральный районный суд.

История такова: 49-летней красноярке позвонил ее знакомый (ему 39 лет) и сказал, что работает посредником на оптовых поставках сахара. Предложил ей подзаработать: если она найдет ему клиентов, получит вознаграждение. Эта идея женщине понравилась. На другой день мужчина сказал, что уже нашел 200 тысяч рублей, ему нужно еще 100 тысяч – и тогда он сможет приобрести крупную партию сахара, а потом продаст ее вдвое дороже и поделится выручкой.

У потерпевшей не было таких денег. Кредит в банке – не вариант. Тогда она просто заложила все свои золотые украшения и перевела деньги знакомому. А тот, как и следовало ожидать, перестал выходить на связь.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, подозреваемого вскоре нашли. Оказалось, что он несколько раз был судим. И всю эту историю с сахаром придумал, чтобы раздобыть денег.