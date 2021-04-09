Яйца по 100 рублей, сахар не больше 5 пачек в руки: что происходит в красноярских магазинах

Что происходит в красноярских магазинах Фото: Мария ЛЕНЦ

В марте красноярцы обратили внимание, что в магазинах возросла цена на сахар. Где-то на рубль, а где-то на все пять. А затем он и вовсе пропал. Точнее пропал востребованный и доступный сахар-песок. Коробки с дорогим рафинадом по-прежнему стоят на полках, а привычного россыпного песка – или нет совсем, или же в ограниченном количестве.

Помните, нечто подобное было год назад, когда страна обсуждала коронавирус и, поддавшись нездоровому ажиотажу, начала скупать гречку, соль и туалетную бумагу (почему гречку – так до сих пор никто не понял). К счастью, все быстро осохнали, что проблем с продуктами не будет и пустые полки нам не грозят. И прекратили сумасшествие. Во всяком случае, в Красноярске было именно так.

И вот теперь сахар. Разбираемся, что с ним не так? И когда это закончится?

По пять пачек в одни руки

В конце марта Правительство РФ сделало заявление, что готово выделять субсидии на компенсацию затрат предприятиям-производителям сахара начиная с 1 апреля. При условии, если завод отгружает сахар торговым сетям по фиксированной цене 36 рублей за килограмм, он получает сверху из бюджета еще по 5 рублей. Таким образом правительство собирается сдержать цены на товар первой необходимости для потребителя. В магазине сахар должен стоит максимум 45 рублей с учетом торговой накрутки магазина.

Производители трактовали это по своему и до назначенной даты перестали отгружать продукцию ритейлерам. Сахар стал копиться на складах до «лучших времен». Но родился слух о грозящем дефиците. И население кинулось скупать сахар в большом количестве. Это наше российское «куплю-ка я впрок, пока есть». В небольших магазинах формата «у дома» цены сначала резко подскочили, потом он исчез. Мелкие предприниматели подсуетились и ринулись скупать сахар в супермаркетах. А крупные торговые сети вынуждены были ввести ограничения.

- Нам пришлось ограничить отпуск сахара до 5 пачек одни руки из-за того, что у нас его начали скупать оптовики, - рассказывает пресс-секретарь сети гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» Таисия Голубева. – Мы никогда столько сахара не продавали. В условиях ограниченного наличия на наших складах мы вынуждены были встать на защиту интересов обычных покупателей. Мы прогнозируем, что в ближайшие неделю – две ситуация нормализуется.

Крупные ритейлеры всегда делают определенные запасы товаров, у которых долгий срок годности. Точнее, закупают их у производителей крупными партиями - это экономически выгодно: размер партии влияет на отпускную цену. Только благодаря этому в супермаркетах сахар еще остался. На календаре уже 9 апреля, так что производители наверняка начали отгрузку сахара и вскоре этот вопрос будет снят с повестки дня.

И подсолнечное масло... Фото: Мария ЛЕНЦ

Та же самая схема, по идее Правительства, должна действовать и с подсолнечным маслом. Производители должны заморозить отпускную цену на уровне 95 рублей за литр, а розница – 110 рублей.К счастью, с маслом у нас ажиотажа нет.

Золотые яйца

С сахаром и подсолнечным маслом вроде все понятно. Но откуда такие цены на яйца? До Пасхи еще далеко, она будет 2 мая. Еще месяц назад яйца С1 можно было приобрести в супермаркете по цене от 60 до 75 рублей, то сегодня – не поверите: в гипермаркете «О кей» - по 99 рублей 99 копеек (скидка в 1 копейку – серьезно?) Производитель этих «золотых» яиц – «Бархатовская птицефабрика». Это же всего 40 километров по трассе от Красноярска. Откуда такой ценник? Получить комментарий от руководства предприятия оперативно не удалось. Можем предположить, что сошлются на повышение стоимости кормов, ГСМ, электроэнергии.

- Что касается яиц, сказывается еще и ситуация с закрытием фабрик из-за птичьего гриппа. Возник некий дефицит, отсюда и подросла цена. И это длится с декабря, - комментирует представитель «Красного Яра». – Мы каждую неделю отыгрываем аукционы, выбираем самые приемлемые варианты. Для нас важны и цена и качество, мы заботимся о наших покупателях.

Сахар по 99 рублей 99 копеек Фото: Мария ЛЕНЦ

Комментарий специалиста

Рост цен официально зафиксировал и Красноярскстат. За неделю куриные яйца подорожали на 3,89 %. Шоколадные конфеты (там же сахар) – на 3%, карамель – на 2,54 %. По многим пунктам цены превышают официальные показатели инфляции.

- Первая причина – отложенный рост цен в 4-м квартале прошлого года. Производители и поставщики в конце прошлого года (получается, накануне новогодних праздников) очень хотели повысить цены, но получали отказ. Сейчас решили взять свое, - рассказывает специалист в сфере ритейла Дмитрий Полуянов. – Вторая причина – искусственно созданный ажиотаж вокруг растительного масла и сахара. За ними неизбежно следуют другие продукты. Уже, кстати, пошли слухи и про гречку. Все это вызывает повышенный покупательский спрос, тот влечет за собой дефицит и неизбежное повышение цен. И такой механизм всегда.

Кстати, крупные торговые сети в это время не особо настаивают на повышении цен – у них достаточно большой поток покупателей, они получают свою прибыль из оборота. Есть определенный фиксированный коэффициент торговой надбавки, который торговая сеть добавляет к закупочной, чтобы оправдать затраты на свою деятельность.

Кстати, по поводу скидочных акций, из-за который покупатели так любят супер- и гипермаркеты.

- Сейчас акционные товары – единственный способ сдержать трафик у себя и как-то наполнить продуктовую корзину. Иначе ухудшится сервис, магазины могут начать закрываться из-за отсутствия выручки. Одним словом, акционные товары – это большой стимул для покупателя покупать еще и еще. И ритейлеры за них борются. Неудивительно, что в таких условиях неудивительно, что расцветают дискаунтеры с минимальными ценами и ценами, - прокомментировал Дмитрий Полуянов.