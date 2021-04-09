В Красноярске акушерку родильного дома обвиняют в смерти новорожденного Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении акушерки одного из родильных домов, обвиняемой в смерти новорожденного ребенка. Произошло это в мае 2019 года. И только сейчас уголовное дело направлено прокурору края для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело было заведено по статье «Причинение смерти новорожденному ребенку по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевом следкоме, 59-летняя акушерка вмешалась в физиологический процесс нормальных родов. И во время оказания медицинской помощи не обеспечила безопасность ребенка. В результате новорожденная девочка получила сочетанную травму, которая и стала причиной смерти. Несмотря не результаты экспертизы и показания свидетелей, акушерка свою вину не признала.