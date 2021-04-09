Билайн запустил домашний интернет и цифровое ТВ в Зеленогорске

Домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с и до 182 каналов цифрового ТВ Билайн теперь доступны жителям Зеленогорска. Услуги запущены на действующих сетях «ТрансТелеКом» (ТТК) и возможны для подключения всем желающим при наличии технической возможности независимо от того, является ли клиент абонентом сотового оператора Билайн*.

Для комфортного пользования услугами Билайн также предлагает современное оборудование высокоскоростной роутер и современную ТВ приставку, доступные к покупке и аренде на всех тарифных планах.

Например, при подключении тарифа из линейки «Для тебя, семьи и дома» абонентам становятся доступны к подключению следующие продукты и услуги**:

- Тариф мобильной связи линейки «Для тебя, семьи и дома»

- Безлимитный домашний интернет

- Домашнее ТВ

- Мобильное приложение «Билайн ТВ», более 20 каналов

- Опция «Выбор Скорости»

- Антивирус Касперского «Kaspersky Internet Security» на 2 и 3 устройства

- Фиксированный IP адрес

Дополнительно действует скидка 50% на первый месяц для новых абонентов при подключении тарифов «Близкие люди 3+» и старше: в этот период абонентская плата составит от 300 рублей.

Чтобы подключить домашний интернет Билайн, оставьте онлайн-заявку на сайте или звоните по телефону 8-800-700-8000 и выбираете понравившийся тариф «Для тебя, семьи и дома», выбираете удобную дату подключения. Технический специалист произведет в назначенное время подключение и настройку тарифа.

*Подробнее о тарифных планах на моноуслуги домашнего интернета и ТВ: https://zelenogorsk.beeline.ru/customers/products/home/kit/

** за подключение некоторых дополнительных услуг может взыматься дополнительная плата