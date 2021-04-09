В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились еще 118 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за прошедшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у еще 118 человек. В общей сложности ковидом в регионе заразились 67 878 человек. По данным краевого Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,2%.

Число случаев выздоровления от COVID-19 продолжает снижаться. За сутки от коронавируса вылечились еще 90 человек. С начала пандемии от болезни излечились и выписались из больниц 62 779 пациентов. Число активных случаев 5 099.

На фоне этого увеличилось число летальных случаев. За сутки жертвами коронавируса в Красноярском крае стали еще 13 человек. За все время от ковида в регионе скончались 3 259 человек.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 16 537 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 174 человека. Проведено тестов на коронавирус всего 2 556 369, из них за последние сутки 3 719, - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора Красноярского края.