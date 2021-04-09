В Красноярске появятся новые маршруты: троллейбус пустят через Коммунальный мост Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в скором времени появятся новые маршруты общественного транспорта. И среди них – троллейбусный. Он соединит левый и правый берег, от железнодорожного вокзала до Предмостной площади и улицы Матросова и обратно. Да, электролинии на мосту нет. Но ведь поедут туда не простые троллейбусы: недавно в Красноярск поступили современные электробусы, которые способны преодолевать на автономном ходу 20 километров. Это будет маршрут № 6.

С понедельника 19 апреля года заработает новый автобусный маршрут № 21. Он пройдет от Спортзала в Зеленой роще до Госпиталя ветеранов в Октябрьском районе. Через Покровку. На маршруте будут работать 22 машины среднего класса вместимости. Интервал обещают не менее 8 минут в час пик. Таким образом маршрут № 21 заменит закрывающиеся № 20 и № 51.

Изменится схема движения автобусного маршрута № 8 в Советском районе, автобусы пойдут по схеме: Металлургов – Тельмана – Терешковой (Николаева в обратном направлении) – Воронова и далее по прежней схеме движения.

И еще один новый маршрут № 30 от Спортзала до «Платинум-Арены». На маршруте будут работать 12 низкопольных машин большого класса вместимости с интервалом движения 10 минут в часы пик.