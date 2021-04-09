Школьники края предлагают бороться с проблемами экологии при помощи роботов

В Красноярском крае продолжается региональный этап конкурса «Робостанция МТС». Подростки и дети региона могут получить призы за экороботов – роботов, способных помогать природе и экологии. Главный приз федерального конкурса – стажировка в Робошколе в Москве.

На сайте проекта «Поколение М» pokolenie.mts.ru/contests/robostation уже загружаются работы школьников региона, которые предлагают решать проблемы окружающей среды.

Команда ребят из Железногорска предложила решение проблемы «черного неба» при помощи «искусственных деревьев», которые смогут выделять из смога химические элементы и получать вещества для дальнейшей переработки и применения в медицине, строительстве и других сферах жизни.

Принять участие в региональном этапе конкурса могут дети и подростки 6 - 14 лет из Красноярского края.

Для этого нужно создать робота, который сможет решать задачи по охране и защите окружающей среды. Прототип или готовую модель необходимо снять на видео и загрузить свой видеоролик на сайт проекта «Поколение М». При этом обязательно указать регион – Красноярский край.

Работы на региональный этап принимаются до 19 апреля 2021 года. Итоги подведут после очной защиты проектов финалистов, которая пройдет в конце апреля.

Все участники, загрузившие работы на сайт «Поколения М», автоматически проходят в федеральный этап конкурса «Робостанция МТС» и смогут претендовать на прохождение стажировки в Робошколе в Москве с инженерными мастер-классами. Прием работ на федеральный конкурс продлится до 31 мая 2021 года.