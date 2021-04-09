На выходных в Красноярске будет до +7 и появится солнце Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным гидрометцентра, в субботу 6 апреля, в Красноярске днем ожидается до +6 градусов. Временами будет солнечно. Осадков не ожидается. Также синоптики обещают порывы северо-восточного ветра до 3 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким – до 754 мм рт.ст. Вечером же в Красноярск придут заморозки – до -5 градусов. Будет облачно и безветренно.

В воскресенье днем синоптики обещают незначительное потепление до +7 градусов. Вновь временами будет солнечно, а осадков не ожидается. Ветер стихнет практически полностью. Атмосферное давление немного понизится – до 752 мм рт.ст.

Вечером же похолодает, но до минусовых значений не дойдет – ожидается около 0 градусов. Осадков не будет, но поднимется ветер – до 3 метров в секунду, направление юго-западное.

Прогноз Яндекс. Погоды практически ничем не отличается. В субботу синоптики обещают до +7 днем и -6 ночью, штиль и переменную облачность.

В воскресенье – днем до +7 и 0 ночью. Днем пройдет без осадков и с периодическими прояснениями.