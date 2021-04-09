В Енисейске полицейские нашли у водителя LADA 3 контейнера с краснокнижной рыбой и черной икрой

Фото: МВД

В Енисейске, Красноярский край, сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки документов водителя. Как сообщают в МВД, полицейские в ходе досмотра обнаружили сразу 3 контейнера с краснокнижной рыбой и еще 1 контейнер с черной икрой. Каких-либо разрешающих документов на груз у мужчины не было.

Контейнеры изъяли и отправили на исследование. Экспертиза показала, что в пластиковых банках находилась стерлядь и осетр. Общая сумма материального ущерба, нанесенного государству от её вылова, составила более 350 000 рублей.

В отношении водителя с особо ценным грузом возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Незаконная добыча водных биологических ресурсов» и «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации».

Если суд признает водителя Lada виновным, то мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.