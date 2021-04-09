«Экономика и пандемия: российский взгляд» - главная тема Красноярского экономического форума

Фото: пресс-служба КЭФ-2021.

Красноярский экономический форум - традиционная площадка для экспертного обсуждения наиболее актуальных вопросов экономики и развития. Работа КЭФ-2021 будет ориентирована на выработку решений по эффективному преодолению последствия кризиса и адаптации инфраструктуры национальной экономики под новые вызовы «постковидного» мира. 2020 год изменил многое. Экономика нуждается в предложениях по преодолению коронавирусного кризиса и дальнейшему развитию страны в новых условиях.

Эти предложения обсудят представители российского бизнеса, федеральных органов власти, институтов развития и общественных объединений.

«За счет возможностей комбинированного формата мы рассчитываем привлечь специалистов со всего мира и вместе сформулировать ответы на глобальные вызовы, которые сейчас актуальны не только для России, но и для всего мира», - отмечает генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

Напомним, КЭФ-2021 пройдет с 12 по 16 апреля в офлайн и онлайн форматах. Деловая программа форума опубликована на официальном сайте Красноярского экономического форума Там же можно стать онлайн-участником мероприятий и получить возможность слушать, смотреть и задавать вопросы во время экспертных дискуссий, сессий, круглых столов по наиболее острым направлениям социально-экономического развития страны.

В этом году определено 8 ключевых треков: «Стратегия развития Экономики России 2035», «Инвестиции в будущее и настоящее РФ», «Новые компетенции и кадры», «Цифровизация и новые технологии», «Экология и человек в постпандемическом мире», «Промышленность и передовые производственные технологии», «Пространственное развитие», «Ресурсы и энергетика».