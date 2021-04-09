В Ленинском районе Красноярска вновь взялись за уличных торговцев

Фото: Администрация

С потеплением на улицы Красноярска вновь стали выбираться торговцы, незаконно торгующие на стихийных рынках. В этот раз администрация проводила рейд в Ленинском районе. Как сообщают в мэрии, по результатам проверки был составлен всего 1 протокол «За торговлю в неустановленных органами местного самоуправления местах».

Стихийный рынок разместился на пересечении улиц Мичурина и Московская. Там выставили свой товар множество торговцев одеждой, посудой, соленьями и фруктами. С каждый из них члены инспекционной комиссии провели профилактическую беседу.

«В администрацию района постоянно поступают жалобы от местных жителей. Они недовольны антисанитарией, которую разводят уличные продавцы, особенно много грязи и мусора остается весной и летом. В этом году мы продолжим работу по пресечению незаконной торговли, на нарушителей будут составляться протоколы», - отметил руководитель администрации Ленинского района Андрей Бардаев.

Руководство Красноярска напоминает жителям города, что покупать продукцию у уличных торговцев совершенно не безопасно. Довольно часто продукция не сертифицирована, а продавцы работают без санитарных книжек. На территории района определены места для розничной торговли на ул. Амурская, 30/ул. Тобольская.