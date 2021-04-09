Нашёл в лесу золота на 5 млн рублей: в Красноярском крае задержали мужчину, незаконно хранившего драгметаллы

Фото: МВД

В Емельяновском районе, недалеко от Красноярска, сотрудники полиции изъяли у местного жителя золото, стоимостью свыше 5 млн рублей. Как сообщают в МВД, в его сейфе было обнаружено: 450 граммов жёлтого золотого песка, более 130 граммов самородного золота и 18 листков весом более 1 килограмма.

Мини-ювелирный правоохранители обнаружили во время оперативных мероприятий в посёлке Солонцы. Помимо драгоценных металлов, мужчина также хранил в доме специальную индукционную печь и тигли, ёмкости для работы с металлами. Как пояснил местный житель, он это золото нашел. Гулял в лесу, недалеко от фабрики в Ширинском районе, а под ногами увидел золотой песок и самородки. Слитки он уже сделал дома сам, для удобства.

Всё найденное изъяли полицейские и возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга».

Если суд признает жителя Емельяновского района виновным, то ему грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.