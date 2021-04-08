Ассенизаторские машины отправили на штраф-стоянку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске поймали сразу две ассенизаторские машины незаконно сливающие жидкие отходы. Как сообщают в правительстве края, факты были выявлены в Академгородке и Железнодорожном районе города.

Инспекторы минэкологии обнаружили нарушителей во время рейдов по выявлению фактов слива бытовых отходов в неположенных места. Одну машину задержали недалеко от дома по улице Киренского, 2, а вторую на улице Маерчака. За экологическое нарушение машины были изъяты и отправлены на штрафстоянку.

Помимо того, что был произведен незаконный слив жидких отходов, у экспедиторов с собой не было специализированных документов на перевоз нечистот.

- По закону при транспортировке отходов у перевозчиков должны быть при себе документы, подтверждающие класс опасности отходов, документация для транспортирования и передачи отходов с указанием их количества, а также цели и места перевозки, - рассказали в правительстве.

Такие проверки проводятся по многочисленным обращениям жителей близлежащих домов, сообщающих на горячую линию ведомства 8-800-200-11-116 о фактах слива отходов в несанкционированных местах.