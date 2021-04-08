Абоненты Tele2 могут менять минуты на кино

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает клиентам новые возможности в рамках экосистемы услуг и пополняет линейку инновационных сервисов, не имеющих аналогов в телекоме. Теперь клиенты оператора могут обменять неизрасходованные минуты на фильмы в онлайн-кинотеатре Wink. «Стоимость» кино в минутах равна его продолжительности.

Клиенты Tele2 абсолютно свободны в управлении остатками пакетов: они могут пользоваться ими бессрочно, делиться с другими абонентами по всей России или продавать на «МаркетеTele2». Теперь минуты легкообменятьна фильмы онлайн-кинотеатра Wink. Клиенты могут использовать любые доступные им минуты: из основного пакета на тарифе, из перенесенных остатков или приобретенных на площадке «Маркет Tele2».

Для просмотра необходимо в личном кабинете Tele2 перейти в раздел «Обмен минут на кино», сделать выбор на киновитрине, где представлено более 4000 фильмов,и подтвердить обмен. «Стоимость» фильма в минутах приравнивается к его длительности. Например, при выборе кинохита Гая Ричи «Джентльмены» продолжительностью 1 час 53 минуты у абонента из пакета спишется 113 минут.

После обмена фильм будет доступен для просмотра абоненту в разделе «Моя коллекция» в течение 30 дней или 48 часов в зависимости от выбранного кино. Посмотреть егов видеосервисеWinkможно на любом устройстве – смартфоне, планшете, компьютере, ТВ-приставке или SmartTV.