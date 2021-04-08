СУЭК запустила конкурс благоустройства и социальных проектов «Комфортная среда обитания»

Сквер Памяти в селе Бородино. Фото: пресс-служба компании

В шахтерских городах Красноярского края стартовал межрегиональный конкурс благоустройства и социальных проектов «Комфортная среда обитания: 20-летие сотрудничества». Его организаторами выступают Фонд «СУЭК-Регионам» и Автономная некоммерческая организация содействия развитию общественных инициатив в социальной сфере «Новые технологии развития». Конкурс проводится с 2011 года, в текущем годуон посвящен 20-летию Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко.

За 10 лет грантовую поддержку Фонда «СУЭК-Регионам» уже получили около 150 проектов, разработанных жителями городов и поселков присутствия компании. В Бородино завершается работа над проектом «Сохраним историю вместе», средства на воплощение которого выиграли в прошлом году работники централизованной библиотечной системы города. Около здания городской библиотеки они оборудуют общественное пространство с информационными стендами, зонами для творчества и досуга, зелеными насаждениями, тематикой которого станет роль земляков в Великой Отечественной войне.

В соседнем селе Бородино на конкурсный грант обустроили Сквер Памяти, который сегодня продолжает облагораживаться силами жителей села.

Детская площадка в одном из сельских детсадов Назаровского района. Фото: пресс-служба компании

В Назаровском районе оборудовали современную детскую площадку в одном из сельских детсадов. В Шарыповском районе у лыжной секции села Парная появилась собственная площадка с уличными тренажерами.

Село Парная Шарыповского района. Фото: пресс-служба компании

- Развитие регионов присутствия, комплексное повышение качества жизни наших сотрудников, членов их семей, жителей территорий - важнейшая цель социальной политики СУЭК, - говорит заместитель генерального директора АО «СУЭК», президент Фонда «СУЭК-Регионам» Сергей Григорьев. - Ее базовый принцип –соучастие и совместная работа над изменениями с региональной и муниципальной властью, с самими жителями.

Конкурс проходит в пяти номинациях, охватывающих такие сферы, как благоустройство, экология, популяризация спорта и здорового образа жизни, а также краеведение – знакомство максимально широкого круга жителей с уникальными традициями, историей малой родины. В городах Сибири и Дальнего Востока, где работают предприятия СУЭК, прием заявок на конкурс уже стартовал. Победителей определят путем сбора экспертных оценок и открытого интернет-голосования в июне 2021 года.