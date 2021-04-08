Еще 121 человек заразился коронавирусом в Красноярском крае за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у еще 121 человека. За все время коронавирусом в Красноярском крае заразились 67 760 человек. Темп прироста заболеваемости за сутки, по данным Роспотребнадзора, составил 0,2%.

Число случаев выздоровления несколько снизилось. За сутки от ковида вылечились всего 98 пациентов. С начала пандемии излечились и выписались из больниц 62 689 человек. Число активных случаев на 8 апреля 2021 года – 5 071.

Кроме того, за сутки от коронавируса скончались еще 12 красноярцев. В общей сложности в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 3 246 человек.

- На сегодня 16 386 человек под наблюдением врачей (+1191 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 1007 человек. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 2 552 650 (+4243 за последние сутки), - сообщают в оперативном штабе Красноярского края.