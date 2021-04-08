Парковка на газонах обошлась жителям Красноярска в 92 000 рублей

Фото: Администрация

В Красноярске активно штрафуют автовладельцев, паркующихся на газоне. Так, в Советском районе города с начала 2021 было выписано штрафов на сумму около 92 000 рублей, об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

Припарковался на газоне? Будь добр, неси административную ответственность за нарушение правил благоустройства. При обнаружении любителей ставить свой автомобиль там, где нельзя, будут штрафовать на сумму от 2000 до 4000 рублей.

Чтобы зафиксировать такие случаи, был организован специальный рейд, на основе обращений от жителей и пользователей социальных сетей. Участки для инспекции выбирали такие, где газон чаще всего оказывается под колесами машин.

Участники рейда в Советском районе зафиксировали все найденные нарушения на фото и оставили автовладельца памятки на машинах, предупреждающие их о штрафных санкциях.

Проверка прошла на улице Тельмана, проспекте Ульяновском и улице Батурина. Здесь было обнаружено свыше 50 нарушений. Все собранные материалы будут переданы на рассмотрение административной комиссии Советского района. Также в ближайшее время рейды будут проведены на улице 9 Мая, улице Алексеева, улице Краснодарская.

Если вы стали свидетелем парковки на газоне, то сфотографируйте автомобиль с госномером и привязкой к улице или узнаваемому объекту, составьте обращение и отправьте в административную комиссию Советского района на электронную почту sov@admkrsk.ru, либо на адрес иного района, где зафиксировано нарушение.