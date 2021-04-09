Погода в Красноярске на 9 апреля 2021: будет пасмурно и потеплеет до +8 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Пасмурные деньки еще задержатся в городе. Публикуем, какой будет погода в Красноярске на 9 апреля 2021.

По данным гидрометцентра, 9 апреля днем в Красноярске температура составит +7 градусов. Будет облачно и пройдет небольшой дождь. Ветер же стихнет до 1 метра в секунду и сменит направление с юго-западного на северное. Атмосферное давление – 749 мм рт.ст.

Ночью похолодает до -1 градуса, а дождь прекратится. Сила ветра не изменится, а атмосферное давление составит 750 мм рт.ст.

По данным Яндекс.Погоды, в пятницу днем воздух прогреется до +8 градусов. Ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер северный – до 2 метров в секунду. Вечером погода принципиально не изменится.

Ночью же похолодает до 0 градусов. Осадков не предвидится, но будет облачно. Ветер стихнет практически полностью. Атмосферное давление в течение дня – 752-754 мм рт.ст.