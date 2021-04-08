«Нас ждёт насыщенный сезон»: Мэр Красноярска провел выездное совещание по вопросам благоустройства

Фото: Администрация Красноярска

Наступила весна, а значит, в Красноярске началась активная подготовка к сезону благоустройства. Совсем скоро на городских объектах начнутся масштабные работы, в преддверии которых мэр краевой столицы Сергей Ерёмин провёл выездное совещание в Ленинском районе.

На мероприятии обсуждались планы по обустройству парков и скверов района, а также участие общественников в процессе контроля качества работ.

Благоустроительный сезон 2021 будет довольно насыщенным, запланировано реконструировать несколько скверов и создать новые локации. Для того чтобы следить за качеством предстоящих работ, в Ленинском районе был создан экспертный совет, в который вошли специалисты в сфере строительства и благоустройства, озеленения, председатели советов жителей микрорайонов. Мэр города отметил важность участия таких профессионалов в контроле благоустройства.

- Деятельность такого совета в рамках отдельного района для нас является в некоторой степени новацией. Наша общая задача – добиваться того, чтобы создаваемые объекты инфраструктуры как можно дольше служили красноярцам,- заявил Сергей Ерёмин.

Отдельное внимание в Красноярске уделяется созданию различных мест для прогулок и комфортного отдыха даже в самых отдаленных местах. В прошлом сезоне были обустроены сразу два сквера в микрорайоне Черемушки, а в этом году будет создан сквер «Уютный» по ул. Волжской. Воплотить этот проект в реальность предложили местные жители. Их идея получила финансовую поддержку по программе инициативного бюджетирования. На пустыре пройдут работы по озеленению и монтажу освещения, будут построены пешеходные дорожки, обустроены площадки для спорта, появятся лавочки, урны и многое другое.

Фото: Администрация Красноярска

На совещании глава города проинспектировал отремонтированный в прошлом году участок Красраба от КрасТЭЦ до Транспортного проезда. Работы проводились по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Важной частью стало решение проблемы подтопления дождевыми и талыми водами двух участков проезжей части проспекта путем устройства дождеприёмных колодцев:

- 1-й участок в районе остановки общественного транспорта «Каменный квартал» напротив ТЦ «Леруа-Мерлен»;

- 2-й участок на перекрестке ул. 26 Бакинских комиссаров – пр. им. газ. Красноярский рабочий.

Ремонт Красраба был выполнен с большим опережением срока, все работы закончены в течение 2020, хотя изначально завершение планировалось в 2021.

С ремонтом проспекта связана реконструкция сквера Ярцевского – к обновленной транспортной части улицы прибавится и прилегающая территория вместе с общественным пространством. Локация входит в число 20 объектов, которые будут благоустроены в этом году в Красноярске по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Фото: Администрация Красноярска

- Этот сквер нам всем очень дорог и как площадка для прогулок, и как одно из мемориальных мест района, которое хранит память о наших героях Великой Отечественной войны, – рассказала член экспертного совета по контролю за выполнением благоустройства в Ленинском районе, председатель совета жителей мкрн Каменный квартал Наталья Шадрина. – Очень хорошо, что в ближайшее время территория ещё и получит современный облик, станет более удобной и доступной.