Житель Зеленогорска перевел не тому человеку 100 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Зеленогорска случайно перевел не тому человеку через мобильное приложение крупную сумму денег – 100 тысяч рублей. Когда понял свою ошибку, попытался связаться с получателем. Объяснил ситуацию, попросил вернуть деньги, это ведь быстро делается. Незнакомец согласился, но так не выполнил обещание.

И тогда зеленогорец пошел в суд. Разумеется, там было принято решение в его пользу. Но и после суда получатель проигнорировал требование. И тогда за дело взялись судебные приставы. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, в отношении должника был вынесен запрет проводить какие-либо сделки с транспортом, недвижимостью и земельным участком, который были в его собственности. А еще ему перекрыли выезд за границу. И наложили арест на банковские счета.

И только после этого должник вернул чужие 100 тысяч рублей, плюс 10 тысяч – сумма незаконного обогащения. И 7% от всего этого – исполнительский сбор.