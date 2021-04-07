3800 кубометров воды в секунду: в апреле на Богучанской ГЭС изменился режим работы

Фото: БоГЭС

30 марта Енисейское бассейновое водное управление установило новые режимы работы ГЭС Ангарского каскада на период с 3 по 30 апреля 2021 года.

Богучанская ГЭС в апреле будет пропускать через гидроагрегаты 3000-3800 кубометров в секунду (в марте было 3500-4000 до кубометров в секунду).

По информации Среднесибирского УГМС, в марте на территории Красноярского края температура воздуха была выше нормы, осадки – в пределах нормы. Запасы воды в снежном покрове в Приангарье составляют от 90 до 120% нормы, а в предгорьях Саяна, где находятся истоки южных притоков Ангары, от 120 до 200% нормы. В апреле, по предварительному прогнозу, температура воздуха и количество осадков в Красноярском крае будут выше нормы. Во втором квартале (апрель-июнь) 2021 года боковой приток в Богучанское водохранилище может составить 370-550 кубометров в секунду, что соответствует средним результатам многолетних наблюдений.

Толщина льда на Богучанском водохранилище 0,61 м, слой снега на льду 0,37 м. Боковая приточность в акваторию водохранилища в марте составила 21 кубометр в секунду, что чуть выше среднемноголетней нормы – 15 кубометров в секунду.

Уровень Богучанского водохранилища в течение марта понизился с отметки 207,41 м до отметки 207,14 м над уровнем Балтийского моря. По заданию ЕнБВУ к 1 мая уровень Богучанского водохранилища планируется понизить и поддерживать на отметках 207,0-207,05 м.

Нормальный подпорный уровень Богучанского водохранилища находится на отметке 208 м.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики на официальном сайте компании.

Напомним, режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.