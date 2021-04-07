Бил посуду и ломал мебель: стали известны подробности падения мужчины с балкона в Красноярске

Стали известны подробности падения мужчины с балкона в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Стали известны некоторые подробности, предшествующие трагедии в Студгородке в Красноярске. В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что 33-летний мужчина несколько дней назад арендовал квартиру в доме на Чкалова, 41. Он страдал наркотической зависимостью и сегодня утром, 7 апреля, наверняка находился под воздействием запрещенных веществ.

В присутствии своей знакомой мужчина начал бить посуду и ломать мебель. И сам же вызвал полицию. Но когда прибыл наряд вневедомственной охраны и вошел в квартиру (это было в 9:40), то испугался и перебрался через ограждение балкона. А там не удержался и упал вниз. Его пытались подхватить и втянуть обратно, но не получилось. В результате падения гражданин скончался на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. И уже тогда будет принято решение, если ли состав преступления в данном происшествии или же это был несчастный случай.