В Красноярске с балкона 7 этажа выпал голый мужчина Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с балкона 7 этажа выпал мужчина. Произошло это сегодня днем, 7 апреля, на улице Чкалова, 41 (Студгородок, рядом с улицей Киренского). В полиции информацию подтвердили, добавив, что в настоящее время проводят проверку случившегося.

По словам очевидцев, мужчина был без одежды, выбрался через открытое окно балкона наружу и некоторое время стоял так на карнизе, затем упал вниз, на асфальт. Кроме него на балконе был кто-то еще и по всей видимости пытался удержать мужчину или даже затащить его внутрь. Но не успел.

Известно, что выпавший погиб на месте, ему 33 года и он жил в той самой квартире. Соседи уверяют, что незадолго до этого слышали звуки скандала. И есть информация, пока официально не подтвержденная, что погибший был в состоянии опьянения, алкогольного или наркотического. Точнее покажет экспертиза.

Видео «ТВК Красноярск» предоставили случайные очевидцы случившегося.