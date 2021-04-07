Еще 123 человека заразились коронавирусом в Красноярском крае за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у еще 123 человек. За все время в регионе зафиксировано 67 639 случаев заражения. Темп прироста заболеваемости, по данным Роспотребнадзора, составляет 0,2%.

Число выздоровевших вновь меньше количества зараженных. За сутки вылечились от коронавируса еще 100 пациентов. С начала пандемии излечились и выписались из больниц 62 591 человек. Число активных случаев вновь увеличилось – 5 048.

Прирост летальных исходов по сравнению с 6 апреля немного вырос – еще 11 умерших за сутки. В общей сложности жертвами COVID-19 стали 3 234 красноярца.

- На сегодня 16 202 человека под наблюдением врачей (+1196 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 517 человек. За все время проведено тестов на коронавирус в крае - 2 548 407 (+4224 за последние сутки), - сообщает оперативный штаб Красноярского края.