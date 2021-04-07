В Хакасии объявлен розыск без вести пропавшего 15-летнего подростка. Ориентировка: Поиск пропавших детей - Абакан

В Хакасии объявили розыск 15-летнего подростка, который пропал в минувшее воскресенье, 4 апреля. Зовут его Вячеслав Горелов. Он живет в городе Черногорске, на улице Красных Партизан, вместе с матерью и отчимом. Вечером вышел из дома и не вернулся. Однако мать обратилась в полицию только утром следующего дня.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» - это расширяет возможности поиска и оперативных мероприятий.

К поискам подростка присоединились волонтеры и добровольцы из числа местных жителей. Они, в том числе, размещают ориентировку в соцсетях, очень часто это дает результат. Уже известно, что похожего под описание подростка видели 5 апреля в поселке Тепличный Усть-Абаканского района, он покупал воду в местном магазине.

Приметы Вячеслава: рост 165-170 см, волосы светлые, плотного телосложения. Был одет: куртка темно-синяя с капюшоном, ботинки черные, брюки темные спортивные. Если кому-то что-либо известно об его местонахождении, просьба позвонить по телефонам:

- 8-913-050-00-55 или 02 (112).