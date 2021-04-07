Зарплаты не хватило: администратор красноярского фитнес-клуба продавала абонементы мимо кассы

Администратор красноярского фитнес-клуба продавала абонементы мимо кассы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске администратор одного из фитнес-клубов решила увеличить собственный доход, дополнительно к официальному окладу. И придумала, как ей казалось, хитроумную схему. Девушка предлагала постоянным клиентам, у которых заканчивался абонемент, продлить его со скидкой, по заниженной стоимости.

Оформляла, как полагается договор, один экземпляр отдавала клиенту. А второго экземпляра не было, поэтому в отчетности полученные деньги не отражались, а отправлялись прямиком в карман 22-летней сотрудницы. Таким образом подозреваемая составила 17 договоров мимо кассы и за два месяца присвоила более 300 тысяч рублей.

Когда махинации вскрылись, администрация фитнес-клуба написала заявление в полицию, там завели уголовное дело по статье «Присвоение». А это – до 6 лет лишения свободы. Испугавшись наказания и стараясь смягчить его, девушка возместила весь ущерб. Дело уже направлено в суд.