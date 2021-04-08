Погода в Красноярске на 8 апреля 2021: ожидаются похолодание до +5 и дожди Фото: Мария ЛЕНЦ

Погожие деньки покидают город, и наступает очередная ненастная пора. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 8 апреля 2021.

По данным Гидрометцентра, днем 6 апреля в Красноярске ожидаются хмурое небо, небольшой дождь и похолодание до +6 градусов. Кроме того, синоптики обещают небольшой дождь и порывы ветра до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 мм рт.ст.

Ночью температура опустится до отрицательных значений. Ожидаются заморозки до -1 градуса. Дождь усилится, и к нему присоединится снег. Ветер стихнет, а атмосферное давление поднимется до 747 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды также не сулит ничего хорошего. Днем будет дождливо и холодно – до +5 градусов, а порывы ветра достигнут 5 метров в секунду. Вечером похолодает до +1 градуса и пойдет небольшой снег. Атмосферное давление в течение дня 749-751 мм рт.ст.

Ночью же и вовсе похолодает до -1 градуса, а погода останется пасмурной. Зато ветер стихнет до 1 метра в секунду.