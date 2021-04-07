Похудение для красноярской «толстушки» обошлось в 3,9 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одну историю о жертве телефонных мошенниках рассказали «Комсомольской правде»-Красноярске в полиции города. На этот раз пострадала 45-летняя жительница краевого центра. Начало истории стандартное: в январе ей позвонила на телефон неизвестная женщина и назвала – обратите внимание, по имени и отчеству. И спросила, не приобретала ли потерпевшая через интернет лекарственные препараты.

Такое действительно было, еще в 2014 году красноярка заказывала себе таблетки для похудения в виртуальном магазине. О чем и рассказала собеседнице. И пошло-поехало: звонившая «доброжелательница» рассказала, что решением суда те таблетки признаны опасными для здоровья, а тем, кто их принимал, полагается теперь крупная компенсация. Нужно только оплатить страховку – 58 тысяч рублей. Красноярка так и поступила – через ближайший банкомат перевела требуемую сумму на счет мошенницы.

Дальше – больше, понадобились деньги на межбанковскую комиссию, на региональный налог, переделку документов, проставление печати, инкассаторские услуги. Пострадавшая влезла в долги, набрала кредитов, в общей сложности перевела мошенникам 3,9 миллионов рублей. А потом опомнилась. И пришла в полицию.