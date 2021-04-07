В Красноярске санитар наркодиспансера до смерти забил привязанного пациента Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железнодорожный суд Красноярска вместе с обвинительным заключением прокурора направлено на рассмотрение уголовное дело в отношении 53-летнего гражданина. Его обвиняют в причинении смертельных травм пациенту. Год назад обвиняемый работал санитаром в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Красноярский краевой наркологический диспансер № 1». Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установило следствие, 29 марта 2020 года обвиняемый находился на работе. В палате лежал пациент, привязанный к кровати. По каким причинам санитар «сорвался», не уточняется. Но он избил мужчину, много раз ударил его по лицу и туловищу. Последствия были трагическими – тот скончался от полученных травм. Уголовное дело было заведено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (часть 4 статьи 111 УК РФ). А это – до 15 лет лишения свободы.