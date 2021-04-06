В Эвенкии брат застрелил брата из-за пушнины Фото: Мария ЛЕНЦ

В Эвенкии в результате семейных разборок погиб 31-летний охотник. Трагедия произошла 21 марта этого года. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в краевом следкоме. Предварительно известно, что обвиняемый пришел к своему отцу и старшему брату и стал требовать у них свою долю денег, которые они получили после продажи вместе добытой ценной пушнины. Но получил отказ.

Дело в том, что отец и брат знали: деньги мужчине в тот момент нужны на покупку спиртного. Поэтому хотели удержать его от бессмысленных трат. Но тот разозлился и сходил за оружием, которое хранилось в сейфе. Вышел во двор и направил его прямиком в сторону брата. А затем сделал три выстрела. Потерпевший скончался на месте от полученных ран.

После того, как подозреваемого задержали и допросили, он полностью признал свою вину и раскаялся. На следственном эксперименте пошагово рассказал, как совершил преступлением.