Красноярцам предлагают бесплатно и быстро похудеть Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцам предлагают бесплатно и быстро похудеть по современной методике – через приложение на смартфоне. Инициатива исходит от Красноярского краевого центра общественного здоровья. Программа по снижению веса комплексная, разработали ее японские специалисты, рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Работает она так: сначала участник должен зарегистрироваться и таким образом получить себе дистанционного персонального доктора. Вместе они разрабатывают рацион пациента в зависимости от того количества килограммов, которые тот хочет сбросить. Рассчитывают необходимое количество калорий. Доктор дает рекомендации, пациент их исполняет. Ведет дневник похудения, где записывает свои достижения. Нужно лишь поставить себе конкретную цель.

Если кто-то против гаджетов и хочет познакомиться с программой очно, это реально сделать. Проект по снижению избыточной массы тела стартует в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики 7 апреля в 16.00 по адресу: Красноярск, Академгородок, 7а.