КрАЗ в пятый раз организует экологическую акцию «Сиреневый день»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в пятый раз пройдет «Сиреневый день» – экологическая акция, во время которой на улицах города и в общественных пространствах будет высажено 250 кустов сирени.

Инициаторами события ежегодно выступает Красноярский алюминиевый завод и медиахолдинг «Комсомольская правда – Красноярск». За время проведения акции в Красноярске появилось более 1000 кустарников. За историю экологической акции были заложены сиреневые аллеи у ДК Металлургов, в Центральном парке, Роевом ручье, у часовни Параскевы Пятницы, на Аллее Солнца по ул. Алексеева, а также во дворах, на территориях школ и детских садов города.

Традиционно «Сиреневый день» начинается с детского конкурса рисунков. К участию приглашаются воспитанники государственных и частных детских садов, образовательных центров. Прием работ продлится до 18 апреля, подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте.

– Это наше ежегодное весеннее мероприятие. Сирень высаживают работники завода, наши партнеры, жители города. Ежегодно составляется новый маршрут «Сиреневого дня». Озеленению города и, прежде всего, Советского района мы уделяем особое внимание. Подобные инициативы помогают благоустроить и украсить дворы и улицы. Показать, что каждый может сделать вклад в преображение города, – отметил управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов.

Финиширует «Сиреневый день» в середине мая. В Красноярске будет высажено 250 кустов сирени, в том числе на территории медицинских учреждений и в детских садах, победивших в конкурсе рисунков.

Напомним, до 3 мая Центр социальных программ РУСАЛа принимает заявки по озеленению и благоустройству общественных пространств в рамках грантового конкурса «Зеленая волна». Победители получат до 100 тысяч рублей на реализацию своих идей.

Традиции создания комфортной городской среды в местах проживания работников РУСАЛа заложил 15 лет назад основатель компании Олег Дерипаска.