Для работников Красноярской ГЭС построят новый многоквартирный дом

Вручение сертификата участника жилищной программы машинисту гидроагрегатов Красноярской ГЭС Олегу Забелину. Фото: пресс-служба компании

Уже несколько лет энергетики из Дивногорска не могут улучшить свои жилищные условия. Но проблема даже не в деньгах – в Дивногорске попросту нет в продаже свободных квартир. Рынок вторичного жилья замерший, а новые объекты не строятся. В итоге решение многолетней проблемы нашли члены рабочего совета станции: инициировать строительство одноподъездного многоквартирного дома для сотрудников Красноярской ГЭС, входящей в En+ Group. Эту идею энергетики обсудили на встрече с основателем компании Олегом Дерипаской в конце прошлого года и получили поддержку.

Социальная политика EN+ Group направлена на то, чтобы все сотрудники не только трудились, но и проживали в комфортных условиях. Летом 2020 года специально для работников региональных энергетических предприятий была запущена жилищная программа, по которой можно оформить ипотеку без первоначального взноса на 10 лет под низкий процент в банке-партнере. При этом первоначальный взнос и половину ежемесячных платежей до конца ипотечного срока компенсирует компания. Участниками программы могут стать сотрудники, отработавшие на предприятиях не менее трех лет, а молодым специалистам до 35 лет достаточно одного года стажа.

Старший машинист гидроагрегатов Красноярской ГЭС Денис Горзин уже заселился в свою новую квартиру, которую приобрел благодаря жилищной программе. Фото: пресс-служба компании

Проект действует в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Нижнем Новгороде, Дивногорске, Ангарске и Миассе. Менее чем за год после старта программы семь гидроэнергетиков Красноярской ГЭС въехали в новое жилье. Остальные готовятся и ждут возможности улучшить жилищные условия.

Отметим, в En+ и РУСАЛе для прямого диалога с руководством созданы рабочие советы. Их активисты решают важные и актуальные для коллективов вопросы – социальные, жилищные, производственные. Об этом в недавнем интервью рассказал лидер рабочих советов компании Сергей Филиппов.