За три месяца жители Красноярского края полмиллиона раз позвонили в службу «112» Фото: Мария ЛЕНЦ

В министерстве цифрового развития Красноярского края подвели итоги работы службы «112». Оказалось, что за три месяца текущего года от жителей региона на этот номер поступило около полумиллиона звонков, а также почти 8 тысяч SMS-сообщений. Более 41 тысячи принятых вызовов операторы перенаправили в скорую помощь, около 20 тысяч – в полицию, более 3 тысяч звонков – в пожарную службу.

- Единый номер «112» действует на всей территории Красноярского края с декабря 2019 года. С конца 2020 года краевая служба объединилась с соседними сибирскими регионами: Томской областью и Республикой Хакасия. В этом году систему «112» планируется ввести в промышленную эксплуатацию, создать комплекс резервного и дополнительного центров обработки вызовов. При технической неисправности в основном центре всю нагрузку на себя сможет взять резервный центр, - рассказал представитель министерства цифрового развития.

Сейчас в Норильске строится дополнительный центр обработки вызовов (ДЦОВ), он будет круглосуточно принимать звонки из северного города, а также населенных пунктов Таймыра, Эвенкии и Туруханского района. Также этой весной планируется обновить мобильное приложение «112», где можно узнавать новости о чрезвычайных ситуациях, коммунальных авариях и иных событиях. Через приложение можно позвонить в службу «112», нажав одну кнопку на главной странице мобильного приложения.