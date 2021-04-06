В Красноярске талыми водами затопило кладбище. Фото: "ТВК Красноярск"

В Красноярске талыми водами затопило кладбище Бадалык. Не всю территорию, разумеется, ведь главный городской погост огромен. В воде оказалась только часть, но и это неприятная новость для жителей города, чьи родные похоронены там. Также подтоплены и павильоны возле входа, где продается различная похоронная атрибутика.

О подтоплении погоста «ТВК Красноярск» сообщили подписчики, они прислали фото и видео затопленных могил. По их словам, вода пришла накануне, 5 апреля: температура воздуха поднялась до 15 градусов, снег начал активно таять. Еще к 14 часам ситуация не была критической, но уже ближе к вечеру вода поднялась настолько, что некоторые памятники скрылись под водой.

В этом сезоне снега выпало много, весна активная, а сотрудники кладбища, видимо, не подготовились вовремя, чтобы сделать каналы для оттока воды. Люди опасаются, что могилы может размыть.