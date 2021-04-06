В Минусинске многодетная мать пряталась от приставов в постели Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске многодетная мать пряталась от приставов в постели. Впрочем, статус многодетной в данном случае она не заслуживает. Скорее нерадивая мать, которая бросила своих детей на воспитание государства. По решению суда она должна была платить алименты в пользу своих сыновей. Но не делала этого. Набежал долг – более 120 тысяч рублей.

Общаться с приставами должница не хотела и долгое время любыми способами избегала этого. Сама в отдел не приходила и старалась скрыться каждый раз, когда они появлялись на горизонте. Но однажды попалась. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, на днях приставы вновь пришли к ней по месту жительства, но двери открыла подруга и заявила, что самой должницы дома нет.

На самом деле та легла в постель, накрылась одеялами и притворилась спящей. Обман не прошел. Женщину доставили в отделение, там выписали штраф и назначили 25 часов общественных работ – прибирать территорию на городском рынке. И предупредили, что если она не встанет на учет в центр занятости, не найдет работу и не начнет гасить долги по алиментам, то можно ведь и в колонии оказаться – уголовный кодекс это предусматривает.