Погода в Красноярске на 7 апреля 2021: похолодает до +9 и пойдет дождь Фото: Мария ЛЕНЦ

После кратковременного сильного потепления в городе станет чуть холоднее. Публикуем, какой будет погода в Красноярске на 7 апреля 2021.

По данным Яндекс.Погоды, в среду утром будет +4 градуса и пойдет дождь, который не закончится до самого вечера. Днем воздух прогреется до +9 градусов. Солнце же спрячется за тучами. Сильного ветра не ожидается – максимум до 3 метров в секунду.

Вечером погода мало изменится, по сравнению с днем, а ночью похолодает до +3. Дождь прекратится, но пасмурная погода останется. Атмосферное давление в течение дня – 748-749 мм рт.ст.

Прогноз гидрометцентра отличается незначительно. Днем до +8 градусов и ветер с порывами около 3 метров в секунду. Весь день будет пасмурно и дождливо. Атмосферное давление – около 742 мм рт.ст.

Ночью похолодает до -1 градуса. Дождь прекратится, несмотря на тучи, а ветер стихнет до 2 метров в секунду.