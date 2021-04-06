Красноярцев приглашают на международный форум «Пищевая индустрия»

С 7 по 10 апреля в Красноярске пройдет Международный форум «Пищевая индустрия» – площадка для официальных встреч, обсуждений, демонстрирования новых технологий в сфере переработки продукции сельского хозяйства и производства продуктов питания.
Производители и поставщики оборудования и сырья, разработчики передовых технологий для пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные переработчики, предприятия общественного питания и других смежных отраслей соберутся вместе для обсуждения главных тенденций в сфере пищевой промышленности.
Экспозиция будет поделена на несколько тематических разделов:
- Оборудование и технологии для пищевой и перерабатывающей промышленности;
- Современное хлебопечение;
- Упаковка, этикетка, технологии для всех отраслей промышленности.
На выставочных площадках будут проходить различные мастер-классы и семинары от ведущих специалистов, где будут продемонстрированы новейшие технологии в производстве продуктов питания.
В программе форума:
- Более 20 мастер-классов и семинаров;
- Конкурсы профессионального мастерства;
- Всероссийский чемпионат по хлебопечению;
- Конкурс обвальщиков;
- Чемпионат кондитеров;
- Конкурс «Брусничный пирог»;
- Конкурс сыроваров.
В рамках форума будет также представлено оборудование для всех отраслей по выпуску пищевых продуктов – молочные изделия, переработка мяса, хлебопродукция и др.
Время работы: 7 – 10 апреля с 10:00 до 18:00
Стоимость билета — вход свободный