Ярмарка свежих продуктов вновь ждёт своих гостей

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» с 7 по 10 апреля приглашает всех гостей и жителей города Красноярска, на очередную краевую ярмарку свежих продуктов «Весна». Которая пройдет традиционно в МВДЦ «Сибирь»

Гостей ярмарки встретит яркий букет вкусов и натуральных деликатесов, приготовленных фермерами Красноярского края и других регионов страны. Сыры, колбасы, яйца, мясо и множество других свежих и эксклюзивных продуктов, которых не встретить на полках супермаркетов, будут ждать вас на прилавках нашей вкуснейшей ярмарки.

Цены от производителя без накруток магазинов и торговых сетей, дегустация продукции, приятные розыгрыши и предложения от участников встретят вас на краевой ярмарке свежих продуктов.

Ждем вас с 7 по 10 апреля в МВДЦ «Сибирь» по адресу ул. Авиаторов 19.

Время работы: 7-9 апреля с 10:00 до 18:00,

10 апреля с 10:00 до 16:00

Вход свободный.