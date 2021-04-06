Бюджет Красноярска получит дополнительно 700 миллионов рублей

Бюджет Красноярска получит дополнительно 756 миллионов рублей Фото: ИВАНОВА Диана

Накануне, 5 апреля, на рассмотрение в Горсовете вынесли поправки в бюджет на ближайшие три года. За счет привлечения средств из вышестоящих бюджетов Красноярску дополнительно предусмотрено 2 490,8 миллионов рублей. В том числе на 2021 год – 756,2 миллионов.

Средства пойдут на:

- реконструкцию школы № 36, приобретение здания для детского сада в Советском районе;

- оптимизацию дорожного движения на перекрестке улиц Тимошенкова и Монтажников;

- организацию бесплатного горячего питания учащихся начальных классов;

- приобретение жилья для 115 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- повышение оплаты труда бюджетникам, в том числе педагогам детских садов и допобразования, работникам учреждений культуры;

- отлов безнадзорных животных.

На 1 января за счет экономии в бюджете города появились остатки средств, которые также нужно перераспределить.

С учетом предлагаемых изменений параметры бюджета города в 2021 году:

- доходы увеличиваются на 700 миллионов рублей и составляют 38,5 миллиарда;

- расходы увеличиваются на 900 миллионов и составят 38,8 миллиарда рублей;

- технический дефицит в результате распределения остатков средств составит 319,7 миллиона рублей.

Окончательное решение по корректировке бюджета города на 2021-2023 годы будет принято депутатами городского Совета на сессии 20 апреля.