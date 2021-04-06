Бюджет Красноярска получит дополнительно 700 миллионов рублей

Бюджет Красноярска получит дополнительно 756 миллионов рублей
Фото: ИВАНОВА Диана
Накануне, 5 апреля, на рассмотрение в Горсовете вынесли поправки в бюджет на ближайшие три года. За счет привлечения средств из вышестоящих бюджетов Красноярску дополнительно предусмотрено 2 490,8 миллионов рублей. В том числе на 2021 год – 756,2 миллионов.
Средства пойдут на:
- реконструкцию школы № 36, приобретение здания для детского сада в Советском районе;
- оптимизацию дорожного движения на перекрестке улиц Тимошенкова и Монтажников;
- организацию бесплатного горячего питания учащихся начальных классов;
- приобретение жилья для 115 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- повышение оплаты труда бюджетникам, в том числе педагогам детских садов и допобразования, работникам учреждений культуры;
- отлов безнадзорных животных.
На 1 января за счет экономии в бюджете города появились остатки средств, которые также нужно перераспределить.
С учетом предлагаемых изменений параметры бюджета города в 2021 году:
- доходы увеличиваются на 700 миллионов рублей и составляют 38,5 миллиарда;
- расходы увеличиваются на 900 миллионов и составят 38,8 миллиарда рублей;
- технический дефицит в результате распределения остатков средств составит 319,7 миллиона рублей.
Окончательное решение по корректировке бюджета города на 2021-2023 годы будет принято депутатами городского Совета на сессии 20 апреля.