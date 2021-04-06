В Туве на конных скачках пострадали два подростка. Фото: МВД по Республике Тыва

В Туве на конных скачках пострадали два подростка, одному 15 лет, другому 16. Произошло это 3 апреля в местечке Олен-Хову, недалеко от села Кара-Чыраа Сут-Холського района. С травмами ребят доставили в районную больницу, в хирургическое отделение. Оба подростка участвовали в состязаниях с разрешения своих родителей. В результате проверки полиция установила, что имело место быть нарушение правил безопасности со стороны организаторов скачек.

И это не единственный случай. 1 апреля в Дзун-Хемчикском районе состоялся открытый турнир по конным скачкам. В нарушение требований законодательства о физической культуре и спорте наездников не обеспечили средствами индивидуальной защиты: у одних не было специальных наколенников, у других – шлемов.

Помимо этого организаторы не контролировали перемещение зрителей, не обеспечили сопровождение наездников во время скачек. Даже элементарное – не определили место парковки, а результате зрители бросали свои автомобили, где хотели. Суд вынес несколько постановлений об административном наказании виновных, те были оштрафованы на крупную сумму.