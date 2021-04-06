В Красноярске выплатят компенсацию обманутым дольщикам недостроя на Металлургов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске выплатят компенсацию обманутым дольщикам недостроенного дома на проспекте Металлургов, 51. Которое много лет назад заложила, но так и не довела до логического завершения строительная компания «Имхотеп». Решение о выплате принял Федеральный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Выплаты получат 38 человек.

По словам генерального директора Фонда Константина Тимофеева, размер возмещения рассчитывается индивидуально на основании отчета независимого оценщика о стоимости квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты компенсации.

- В регионе продолжается совместная работа по решению проблем дольщиков. Принято решение по первому объекту «Имхотепа». Это был сложный объект: у застройщика было отозвано разрешение на строительство, поэтому потребовалась серьезная согласовательная работа. На повестке еще 18 объектов, решение по которым должно быть принято в течение 2021 года, - прокомментировал ситуацию министр строительства Красноярского края Сергей Кузупица.

Добавим, в крае дольщики 19 многоквартирных домов уже получили или получают денежные компенсации за недостроенные квартиры. В отношении 5 домов принято решение достраивать.