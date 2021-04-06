В Игарке четверо на снегоходах жестоко растерзали собаку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Игарке разыскивает причастных к жестокому обращению с животными. ЧП произошло накануне 5 апреля, о нем сообщили местные жители, ставшие невольными очевидцами зверства. В 1-м микрорайоне, возле общежития четверо мужчин на снегоходах привезли с собой бездомную собаку. Она уже была ранена. Но неизвестные продолжили свои пытки, они резали ее ножом. В конце концов животное скончалось. После этого мужчины бросили его тут же, прямо у подъезда дома, и уехали прочь. Это произошло около часу ночи, лиц мучителей очевидцы не разглядели.

- Данное сообщение от граждан зарегистрировано. На место происшествия выехали полицейские. Сотрудники ОВД проводят проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевой полиции.