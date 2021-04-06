В Красноярске на заводе «Сибсталь» задержали черного металлоискателя Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на территории завода «Сибсталь» задержали черного металлоискателя. Мужчина занимался поисками черного и цветного лома, не имея на это разрешительных документов. Копал землю, чтобы найти лежащие там металлические изделия, с умыслом затем сдать их в приемник за деньги. А вышли на него в ходе совместного рейда специалисты администрации Кировского района и полиции. Нарушителю грозит штраф в 1,5 тысячи рублей.

Это уже второй случай в нынешнем году в районе «Сибстали». А в прошлом и нынешнем году за аналогичные нарушения задержали и оштрафовали 10 человек на Кузнецовском плато.

В администрации города напомнили, что на территории Красноярска запрещены любые земляные работы без специального разрешения. Ордер выдается МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» для проведения ремонтных и благоустроительных работ. А после их завершения необходимо восстановить благоустройство территории.