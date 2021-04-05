Дай работу безработному и получи 60 тысяч: в Красноярском крае запустили новую программу

В Красноярском крае запустили новую программу помощи безработным Фото: Мария ЛЕНЦ

Интересная программа запущена в Красноярском крае, которая будет интересна работодателям. Будь это производственные компании, государственные организации или частные предприниматели, они могут получить субсидию в размере 60 тысяч рублей из бюджета за каждого безработного, которого трудоустроят у себя. Этот безработный должен официально состоять на учете в центре занятости.

- Финансовая поддержка полагается предприятиям и организациям, если они примут в штат гражданина, признанного безработным до 1 января текущего года и имеющего этот статус на момент трудоустройства, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе агентства труда и занятости края.

Выплаты делятся на три части, каждая из которых равна МРОТ, увеличенному на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. Первая часть выплачивается после первого месяца работы, вторая – по истечению третьего месяца, третья – по истечению шестого. Субсидию можно направить на повышение заработной платы, компенсацию затрат на наставничество, закупку оборудования или другие нужды.

Заинтересовало? Что нужно сделать для того, чтобы получить субсидии? Направить заявление через личный кабинет портала «Работа в России» и указать перечень свободных вакансий. Центр занятости населения подберет подходящих кандидатов. Через месяц после трудоустройства работодателю нужно предоставить заявление через Единую интегрированную информационную систему «Соцстрах» с указанием данных нового сотрудника.