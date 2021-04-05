После избиения 95-летнего ветерана ВОВ в Красноярском крае возбуждено уголовное дело

Напавшему на ветерана грозит до 7 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по статье «грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни» после избиения 95-летнего ветерана Геннадия Губина. Как сообщают в краевом следкоме, грабителю теперь грозит до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело было возбуждено сотрудниками МВД после того, как в дежурную часть сообщили, что некто избил ветерана войны и отобрал у него 20 000 рублей. Затем прокуратура передала материалы в региональный Следственный комитет для дальнейшего расследования. Сейчас следователи устанавливают личность и местонахождение напавшего на беззащитного ветерана.

Напомним, что на 95-летнего ветерана ВОВ напал грабитель в собственной квартире. Он в наглую воспользовался почтенным возрастом Геннадия Губина, проник к нему в дом, а там его избил и забрал деньги. К счастью, ветеран серьезно не пострадал, госпитализация ему не понадобилась, но медицинскую помощь все же оказали.

На сегодняшний день этот ветеран последний оставшийся в живых в посёлке Зыково. Геннадий Кузьмич служил артиллеристом, дошел до Берлина, а после стал командиром.