В красноярских многоэтажках устанавливают дезинфицирующие рамки

Дезинфицирующие рамки в подъездах Фото: Мария ЛЕНЦ

В подъездах многоэтажных жилых домов Красноярска появились специальные дезинфицирующие рамки. Сегодня, 5 апреля, ими впервые смогли воспользоваться жители высоток на Республики, 33а и 37а. Рамки находятся перед входом в холл подъезда. Жильцы дома могут обработать свою одежду и обувь, чтобы не занести в квартиру инфекцию с улицы.

Оборудование установила управляющая компания по решению жильцов дома.

Елена Оголь Фото: Мария ЛЕНЦ

- Четыре дома жилого комплекса «У реки» обслуживает наша компания. В двух многоэтажках по 22 этажа и самая большая проходимость – в каждом подъезде проживают более 500 жильцов, поэтому с советами домов мы приняли решение поставить такие рамки, - рассказала директор УК «Калининский» Елена Оголь. – Безопасность жильцов – самое важное. Как бы хорошо технический персонал не проводил уборку в подъездах, невозможно 24 часа в сутки протирать ручки дверей. Проход через рамку полностью обеспечивает обеззараживание – всей одежды, вещей, которые несут жильцы.

Отметим, что рамки установлены на средства из фонда содержания многоквартирного дома, дополнительных денег на оборудование жильцы не собирали. Обслуживание рамок, расходная дезжидкость также оплачиваются из фонда.

Емкость с дезжидкостью, насос Фото: Мария ЛЕНЦ

Конструкции – полностью отечественная разработка, их собирают в Красноярске. Рамки представляют собой компактные фигурные трубы с форсунками, они легки в эксплуатации и пользовании. Раствор, применяемый для дезинфекции, безопасен для людей и животных, не оставляет следов на одежде и других вещах. Оборудование срабатывает автоматически или при нажатии кнопки. Жильцы домов выбрали вариант обработки «по желанию».

Константин Бригидин Фото: Мария ЛЕНЦ

- Рамки работают просто – человеку нужно нажать клавишу-включатель, дезинфицирующая жидкость с помощью насоса подается в форсунки, образуется облако мелких брызг, которые обеззараживают воздух и одежду, - пояснил Константин Бригидин, электрик УК «Калининский». – Продолжительность распыления можно настроить, это 1,5-2 секунды.

В администрации города отметили, что приветствуют подобные новшества и регулярно работают с управляющими компаниями и другими организациями на предмет внедрения инноваций. Рамки местного изготовления в домах появились впервые, однако оборудование для обеззараживания также уже работает в домах МУК «Красноярская», театре Оперы и Балета, на железнодорожном вокзале, в аэропорту Красноярска и в городском общественном транспорте.