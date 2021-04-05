В Красноярске ожидается «Сиреневый день»!

Участникам нужно нарисовать сирень Фото: рисунок участника конкурса "Волшебная сирень" Фото: Мария ЛЕНЦ

Воспитанники красноярских детских садов могут принять участие в самом весеннем конкурсе детских рисунков «Сиреневый день»! Прием заявок уже открыт!

Этот конкурс – лишь первая часть большого проекта Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ «Сиреневый день», который проводится при поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда». В этом году он проводится уже юбилейный раз. Результат этих пяти лет - более 1000 кустов сирени, посаженных в разных уголках нашего города, а еще десятки тематических встреч и всевозможных акций.

В этом году будет высажено 250 кустов сирени, из них 25 – в детских садах, победивших в конкурсе рисунков.

Перед юными участниками стоит главная задача – нарисовать сирень. А их воспитателям – сфотографировать и отправить рисунок на конкурс до 18 апреля. Каждое дошкольное или образовательное учреждение может предоставить на конкурсе не более 30 работ своих воспитанников (с учетом филиалов).

С 19 по 26 апреля стартует голосование на сайте kp.ru, а итоги подведем 30 апреля.

Победителями станут 5 детских садов или центров, набравших наибольшее количество голосов по сумме всех выставленных работ.

Приз для финалистов – саженцы сирени, от 1 до 5 кустов (количество определяет детский сад), и дипломы победителей.

Вручение пройдет с 10 по 20 мая 2021 года.

КСТАТИ

Один детский сад из числа победителей будет включен в торжественный маршрут «Сиреневого дня», который запланирован на 15 мая 2021 года.

Более подробно прочитать про условия конкурса, посмотреть положение и подать заявку на участие можно по этой ссылке.